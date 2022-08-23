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Военнослужащие РХБ защиты КФл ликвидировали последствия техногенной аварии на учении

Военнослужащие РХБ защиты КФл ликвидировали последствия техногенной аварии на учении

Всего в тренировке приняли участие около 100 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники.

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