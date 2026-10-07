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Царьград

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В Озерске после аварии без тепла остались 140 домов: возбуждено дело

В Озерске после аварии без тепла остались 140 домов: возбуждено дело

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии 5 октября, оставившей часть Озерска без света и отопления.

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