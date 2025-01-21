Не без эксцессов и вопреки непривычному для Вашингтона морозцу в -3 градуса, президент США Дональд Трамп отбросил оговорку «избранный», принес присягу на брендированной им самим Библии и вступил в должность лидера Америки.
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