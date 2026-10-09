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Царьград

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Ямал увеличил турпоток на 30% в этом году: 82 тыс. гостей уже приехали

Ямал увеличил турпоток на 30% в этом году: 82 тыс. гостей уже приехали

Число туристов на Ямале выросло на 30% с начала сезона, достигнув 82 тысяч. Директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов прогнозирует увеличение общего числа визитов.

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