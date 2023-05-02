Российские военные эвакуировали из Судана более 200 человек из России и дружественных государств

Россия провела эвакуацию собственных граждан из Судана, где продолжаются боевые действия. Решение об этом принял российский президент Владимир Путин, вывоз гражданских осуществлялся военно-транспортными самолетами Минобороны.
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