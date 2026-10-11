"Из-за этого у меня нет детей". Надежда Сысоева призывает "отменить" Марину Федункив и обвиняет её в насилии

42-летняя Надежда Сысоева призывает "отменить" 55-летнюю Марину Федункив и обвиняет её в насилии, намекая, что из-за неё она не может иметь детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г "Умная, дерзкая, ...
- Внучка Дианы фон ...
- ТВ Жена Александра Ц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым