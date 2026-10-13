В Алматинской области загорелась крыша двухэтажного дома

В селе Еркин Талгарского района Алматинской области загорелась кровля двухэтажного частного дома. Пожар ликвидировали на площади 55 квадратных метров, пострадавших нет, передает inAlmaty.
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