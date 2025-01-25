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Краткая, но потрясающая история бурлеска в 1950-х годах

Краткая, но потрясающая история бурлеска в 1950-х годах

Сегодня бурлеск является настоящим видом искусства. Современные исполнители бурлеска, мужчины и женщины, сочетают в себе самые взрывоопасные аспекты костюмированного эротического танца, комедии и театра и, конечно же, наготы на сцене.

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