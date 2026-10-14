У большинства продавцов предзаказы остались на уровне прошлого года Российские продавцы электроники не увидели заметного роста интереса к новой линейке iPhone 18, о чем пишет Коммерсантъ.
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