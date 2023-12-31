Жительница Екатеринбурга выкинула в контейнер для мусора породистого щенка. Об этом сообщает Е1.В жилом комплексе «Мир Труд Май» женщина из-за услышанного писка обратилась к работнику коммунальной службы с просьбой помочь вытащить животное из мусорного контейнера.