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Александр Мостовой: «Лукаку – сильный нападающий, хотел бы иметь такого в команде. Кто-то умудряется его критиковать, а он тащил Бельгию против Румынии»

Александр Мостовой: «Лукаку – сильный нападающий, хотел бы иметь такого в команде. Кто-то умудряется его критиковать, а он тащил Бельгию против Румынии»

На турнире форвард сборной Бельгии забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда. «Кто-то умудряется критиковать Лукаку, а он в матче с Румынией на себе тащил эту сборную.

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