Председатель КГБ Белоруссии: Мы задержали ряд лиц, планировавших осуществить теракты ко Дню Победы

Председатель КГБ Белоруссии: Мы задержали ряд лиц, планировавших осуществить теракты ко Дню Победы

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о том, что ведомство, возглавляемое им, пресекло все попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы.

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