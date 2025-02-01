В Раде заявили, что СБУ организовала в Херсоне концлагерь, где пытала жителей

ТАСС/Андрей Ратмиров Служба безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном ВСУ Херсоне организовала концентрационный лагерь, где местных жителей заставляли давать ложные показания и подвергали пыткам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
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