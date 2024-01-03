Четверо пострадали при нештатном сходе боеприпаса в Воронежской области

Официальный телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева Четыре человека пострадали при аварийном сходе боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области 2 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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