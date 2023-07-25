Суд отклонил второй иск против СБР о признании недействительным нового устава

Об этом заявили в Союзе биатлонистов России. Бывший член СБР Еслев обратился в суд с требованием признать недействующими положения устава СБР, утвержденного на отчетно-выборной конференции 23 июня 2022 года, и провести внеочередную конференцию по выборам единоличного исполнительного органа – президента, председателя контрольно-ревизионной комиссии и утверждению изменений устава СБР.
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