Медведев высмеял приезд британского премьера в Киев

Появление британских войск на Украине будет расцениваться как объявление войны России. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит британского премьера Риши Сунака в Киев с целью подписания «исторического соглашения в сфере безопасности».
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