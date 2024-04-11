Гагаузия заявила о возможности выхода из состава Молдавии Николай Петров Кишинёв может ввести войска в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости.
В Европе зреет новый конфликт
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Я не могу понять граждан Кишинëва, как вы догадались в президенты засланного румына выдвинуть?
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15 час.
zn
zygmund nedialkow
Всё в руках международной политики. Если они решили уничтожить Молдавию и Бессарабию так оно и будет
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1 час.
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