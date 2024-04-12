Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление – очищено от рабов Запада

Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.
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