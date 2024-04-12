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Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление – очищено от рабов Запада

Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление – очищено от рабов Запада

Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Это к лакеям морозову и ля-ксандру не относится. Их роль соловьиная всем понятна.
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7 мин.
Александр
Советские накопления сгорели в 90-х,как и у меня.Пенсионный возраст не есть,нечто незыблемое.Его повысила и Белоруссия и Китай начинает повышать.Экономику не обманешь.
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7 мин.
Александр
Так оно и сказало. Сколько  процентов набрал  Путин и сколько Харитонов? На размышления не наводит?
Ответить
3 мин.

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