Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление – очищено от рабов Запада

БВ Борис Выдрин Это к лакеям морозову и ля-ксандру не относится. Их роль соловьиная всем понятна.

Александр Советские накопления сгорели в 90-х,как и у меня.Пенсионный возраст не есть,нечто незыблемое.Его повысила и Белоруссия и Китай начинает повышать.Экономику не обманешь.