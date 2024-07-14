Экс-подполковник ФСБ Филатов: Покушение на Трампа можно считать успешным Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать успешным, так как стрелявшему позволили произвести несколько выстрелов, и политика от неминуемой гибели спас только ангел-хранитель.