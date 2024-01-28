Дональд Трамп призвал перестать финансировать НАТО

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мудрое решение. Каждое государство должно уметь защищать свои интересы и свой народ, а не колхоз из сборища дебилов как в ЕС политиков и чиновников, которым глубоко наплевать на интересы государств и их народ. Какими надо быть дебилами, чтобы развалить экономику всех государств ЕС.Вред принесенный политиками и чиновниками ЕС в Брюсселе для государств ЕС куда больше чем после второй мировой войны и это еще не дно, но правильной дорогой идут....