Происшествия

9 подписчиков

В Тюменской области полицейские провели профилактическую акцию«Мы - за безопасное будущее»

В Тюменской области полицейские провели профилактическую акцию«Мы - за безопасное будущее»

В Тюменской области полицейские провели встречу с первокурсниками Тобольского педагогического института имени Д.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх