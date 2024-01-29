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Павел: если Трампа изберут президентом, США могут заключить соглашение с Россией

Павел: если Трампа изберут президентом, США могут заключить соглашение с Россией

В случае, если Дональд Трамп вновь станет президентом Соединенных Штатов, он может заключить соглашение с Россией, которое было бы невыгодным как для Украины, так и для Европы, к этому нужно подготовиться.

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