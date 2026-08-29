МАГАТЭ предупреждает о риске остановки Запорожской АЭС через 10 дней

Запорожская атомная электростанция может лишиться электроснабжения через 10 дней из-за нехватки дизельного топлива и неисправных источников энергии.
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