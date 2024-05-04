Что можно делать и что нельзя в Пасхальную неделю с 6 по 12 мая 2024 года: старые традиции Даниил Архаров В 2024 году Пасхальная неделя начнется с 6 мая и завершится 12 мая, когда верующие будут отмечать Красную горку.