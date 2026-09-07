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Регионы России

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XLGAMES представила подробный трейлер RPG ArcheAge Chronicles

XLGAMES представила подробный трейлер RPG ArcheAge Chronicles

Компания XLGAMES опубликовала полноценный трёхминутный геймплейный трейлер новой многопользовательской ролевой игры ArcheAge Chronicles.

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