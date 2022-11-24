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China’s Xiamen sees trade with BRICS up 26.3 pct in Jan-Oct-Xinhua

China’s Xiamen sees trade with BRICS up 26.3 pct in Jan-Oct-Xinhua

Объем торговли восточно-китайского прибрежного города Сямынь в провинции Фуцзянь, со странами БРИКС за первые 10 месяцев года увеличился на 26,3% в годовом исчислении и достиг 76,46 млрд юаней (около $10,67 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

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