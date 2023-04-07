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Российская артиллерия ликвидировала в Херсонской области две самоходные гаубицы ВСУ

Российская артиллерия ликвидировала в Херсонской области две самоходные гаубицы ВСУ

Российская артиллерия ликвидировала в Херсонской области украинские самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика".

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