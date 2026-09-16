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В Алтайском крае продолжаются поиски мужчины, пропавшего в СНТ "Березка". Фото

В Алтайском крае продолжаются поиски мужчины, пропавшего в СНТ "Березка". Фото

В Алтайском крае продолжаются поиски 48-летнего Максима Трыкова, который исчез вечером 13 сентября возле барнаульского СНТ "Березка".

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