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Царьград

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Команда Канье Уэста заверила о готовности концерта в Петербурге

Команда Канье Уэста заверила о готовности концерта в Петербурге

Команда Канье Уэста в России почти завершила переговоры о концерте в Санкт-Петербурге. Дмитрий Чистов сообщил, что выступление должно состояться, окончательные решения ожидаются в ближайшие часы.

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