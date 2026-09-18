❕ Первые выплаты для поддержки турбизнеса Крыма поступят сегодня Сегодня на счета юрлиц и ИП туристической отрасли республики поступят первые выплаты — по три МРОТ на каждого работника.
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