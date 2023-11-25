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Никола Йокич набрал 38 очков, 19 подборов и 8 передач в проигранном матче с «Хьюстоном»

Никола Йокич набрал 38 очков, 19 подборов и 8 передач в проигранном матче с «Хьюстоном»

Центровой «Денвера» Никола Йокич отличился эффективной игрой в матче с «Хьюстоном» (86:105). Йокич набрал 38 очков (личный рекорд в сезоне), 19 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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