Правила эксплуатации печей.

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ напоминает, что одной из наиболее распространенных причин пожаров является нарушение правил эксплуатации тепловых печей, в том числе эксплуатация печей, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
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