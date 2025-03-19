Правила эксплуатации печей.

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ напоминает, что одной из наиболее распространенных причин пожаров является нарушение правил эксплуатации тепловых печей, в том числе эксплуатация печей, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности.