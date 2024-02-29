В России продолжается работа над новыми вооружениями. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин. «Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается, и о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем», — сказал Путин.