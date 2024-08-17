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Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

Новый Ван-Пис, вампиры-видеоблогеры и якудза-извращенцы: главные новости аниме за неделю

На Хоккайдо заканчиваются модницы, но появляются новые ракообразные, ученые стремятся сделать Землю снова великой (или хотя бы жилой), а девочки-волшебницы не приходят вовремя (что бы там ни писал Толкин).

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