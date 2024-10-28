Зеленский попросил страны поработать с ФРГ по вопросу приглашения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, во время визита в Исландию попросил страны Северной Европы «поработать» с Берлином после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу приглашения Украины в НАТО.
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