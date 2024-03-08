УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов: Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) Гарри Кейн (“Бавария”) Мануэль Аканджи (“Манчестер Сити”) Вилли Орбан (“Лейпциг) Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с “Реал Сосьедад”.
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