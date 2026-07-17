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Татар-информ

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ФСБ уличила руководителя челнинской фирмы в махинациях на 286 млн

ФСБ уличила руководителя челнинской фирмы в махинациях на 286 млн

Сотрудники УФСБ России по РТ пресекли противоправную деятельность жителя Набережных Челнов. По данным ведомства, руководитель ООО «Машино-Деталь» предоставил в Министерство промышленности и торговли заведомо ложные сведения о локальном производстве промышленной продукции прицепной техники, что дало право на компенсацию части производственных затрат и расходов при реализации специализированной техники.

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