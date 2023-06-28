Генерал МВД разбился в ДТП, катаясь на квадроцикле в Ленинградской области

Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.Бывший глава Санкт-Петербургского университета МВД России (он был отстранен от должности в ноябре 2022 года), генерал-лейтенант Александр Травников попал в ДТП в деревне Липовая Гора в ночь на 25 июня.