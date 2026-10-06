Октябрьский жор щуки: биология, приметы и тактика ловли

Каждую осень я снова и снова слышу одни и те же разговоры: одни рыболовы убеждены, что настоящий клёв щуки бывает только весной или по первому льду, другие готовы спорить до хрипоты, доказывая, что именно середина осени — время самой жадной и результативной охоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сибирский деликат...
- Свинушки: почему ...
- МР-18: почему одн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым