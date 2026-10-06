Октябрьский жор щуки: биология, приметы и тактика ловли

Каждую осень я снова и снова слышу одни и те же разговоры: одни рыболовы убеждены, что настоящий клёв щуки бывает только весной или по первому льду, другие готовы спорить до хрипоты, доказывая, что именно середина осени — время самой жадной и результативной охоты.