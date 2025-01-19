Дубинский заявил, что Украина может потерять государственность без Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО под подозрением в госизмене, заявил, что Украина может лишиться своей государственности, если не примет условия, предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом.
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