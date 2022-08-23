Военное обозрение

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АНПА «Суррогат-В». Новый вариант многообещающей концепции

АНПА «Суррогат-В». Новый вариант многообещающей концепции

Предложенный облик АНПА "Суррогат-В" На протяжении последних лет ЦКБ МТ «Рубин» активно занимается тематикой автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и уже разработало целый ряд подобных проектов.

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