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Военное обозрение

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«Рожайте больше, но за переезд заплатите»: не противоречит ли новый налог на продажу жилья демографической политике?

«Рожайте больше, но за переезд заплатите»: не противоречит ли новый налог на продажу жилья демографической политике?

Новая инициатива Минфина заставляет задаться вопросом: насколько последовательна демографическая политика государства, если даже смена одной квартиры на другую потенциально становится дороже?.

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