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Медведев: обсуждать сокращение вооружений с США — все равно что с Гитлером

Медведев: обсуждать сокращение вооружений с США — все равно что с Гитлером

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что обсуждать сокращение вооружений с США - все равно, что с договорится о разоружении во время Второй мировой войны с Гитлером.

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