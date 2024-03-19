Медведев: обсуждать сокращение вооружений с США — все равно что с Гитлером

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что обсуждать сокращение вооружений с США - все равно, что с договорится о разоружении во время Второй мировой войны с Гитлером.
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