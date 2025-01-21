Аналитики рассказали о возврате новогодних товаров продавцу

Каждый 14-й новогодний товар, купленный в России онлайн, покупатели вернули продавцу. Об этом 22 января «Известиям» рассказали аналитики «АТОЛ Онлайн», проанализировав возвраты товаровИсследование было выполнено на основании анонимных данных о продажах, охватывающих 10,8 млн чеков за период с ноября 2024 года по январь 2025 год.