Аналитики рассказали о возврате новогодних товаров продавцу

Каждый 14-й новогодний товар, купленный в России онлайн, покупатели вернули продавцу. Об этом 22 января «Известиям» рассказали аналитики «АТОЛ Онлайн», проанализировав возвраты товаровИсследование было выполнено на основании анонимных данных о продажах, охватывающих 10,8 млн чеков за период с ноября 2024 года по январь 2025 год.
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