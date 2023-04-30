30 апреля в Архангельской области ожидается +10,+15°С

В воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями.Преимущественно без осадков, ночью и утром в восточной половине области дождь, местами с мокрым снегом, на северо-востоке сильный снег.
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