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30 апреля в Архангельской области ожидается +10,+15°С

30 апреля в Архангельской области ожидается +10,+15°С

В воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями.Преимущественно без осадков, ночью и утром в восточной половине области дождь, местами с мокрым снегом, на северо-востоке сильный снег.

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