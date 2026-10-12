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Царьград

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В Гродно в сентябре продали 334 квартиры: цены на жилье снизились

В Гродно в сентябре продали 334 квартиры: цены на жилье снизились

В сентябре в Гродно заключили 334 сделки купли-продажи квартир — на 46 больше, чем в августе, но на девять меньше, чем год назад.

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