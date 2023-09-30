Дагестанским учителям сказали отказаться от WhatsApp*

Global Look Press/DPA/Christoph Dernbach Министерство образования и науки Республики Дагестан требует от учителей региона перестать использовать в рабочих целях WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры.
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