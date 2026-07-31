"Ренессанс Страхование" назвал пятницу самым аварийным днем недели

Самым аварийным днем недели для российских автомобилистов является пятница, к этому приводит накопленная за неделю усталость и спешка перед выходными, рассказал вице-президент группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов.
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