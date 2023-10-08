Долларовая миллионерша с дворцом и квартирами в США. Как Елена Малышева смогла столько заработать. Коротко о важном

За кого мы сами позволяем за того и держат. Надо бойкотировать такие каналы, тогда рекламодатели, а они умеют считать деньги, перестанут их спонсировать, т.к. не будут получать прибыли.

Наталия

Ничего не меняется. Доверчивые домохозяйки с таким же интересом и доверием смотрят эти, мягко говоря, рассчитанные на весьма невзыскательную аудиторию, программы Малышевой, также, как в свое время, затаив дыхание, внимали советам Кашпировского и Чумака. И никто даже не подумает, что невозможно вылечиться по телевизору.