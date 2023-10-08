Вот уж кому точно жить здорово, так это Елене Малышевой. Только интересен тот факт, что жить здорово, почему-то бессменная ведущая передачи "Здоровье", а ныне "Жить здорово" решила не в России, а в Соединенных Штатах Америки.
Долларовая миллионерша с дворцом и квартирами в США. Как Елена Малышева смогла столько заработать. Коротко о важном
Комментарии
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Максим Чикалев
За кого мы сами позволяем за того и держат. Надо бойкотировать такие каналы, тогда рекламодатели, а они умеют считать деньги, перестанут их спонсировать, т.к. не будут получать прибыли.
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1 д.
Наталия
Ничего не меняется. Доверчивые домохозяйки с таким же интересом и доверием смотрят эти, мягко говоря, рассчитанные на весьма невзыскательную аудиторию, программы Малышевой, также, как в свое время, затаив дыхание, внимали советам Кашпировского и Чумака. И никто даже не подумает, что невозможно вылечиться по телевизору.
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
ЛЮБОПЫТНО-ЗА ДЕМОНСТРАЦИЮ ПЕНИСА НА ОДНОМ ПРИДУРКЕ, СКОЛЬ ОГРЕБЛА ???
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15 час.
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