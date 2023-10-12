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Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно

Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно

Тема изучения «мовы» в новых российских регионах снова стала предметом обсуждения, чтобы не сказать — хайпа, в соцсетях.

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Комментарии
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Misha Glusch
украинство должно быть похерено
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11 мин.
Natalija Osminina
Это непреложный факт.
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8 мин.

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